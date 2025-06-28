В ночь на 28 июня на ВДНХ впервые прошел городской выпускной для школьников. В нем приняли участие более 45 тыс. выпускников и педагогов. Для них развернули более 15 тематических площадок, и выступили артисты: Shaman, Dabro и др.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» В Москве на ВДНХ прошел городской выпускной для школьников. В празднике приняли участие более 45 тыс. выпускников и педагогов. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» ВДНХ впервые стал площадкой для городского выпускного. Тема праздника — «Код поколения». Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Для выпускников развернули более 15 площадок. Они могли создать собственный трек, поучаствовать в иммерсивном шоу или танцевальном батле, заняться спортом под диджей-сеты, провести время за компьютерными играми и игровыми симуляторами. Выпускники также могли бесплатно посетить музеи и выставки. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Выпускников традиционно встречали на красной ковровой дорожке. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва» Певец Shaman (Ярослав Дронов) Перед выпускниками выступили Shaman, Dabro, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина, Ольга Бузова, Люся Чеботина и др. Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Фото: Александр Патрин / ТАСС Певица Клава Кока во время праздника «Московский выпускной — 2025» на ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва» Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости