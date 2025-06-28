Московский выпускной — 2025 на ВДНХ. Фоторепортаж
В Москве на ВДНХ прошел городской выпускной для школьников. В празднике приняли участие более 45 тыс. выпускников и педагогов.
ВДНХ впервые стал площадкой для городского выпускного. Тема праздника — «Код поколения».
Для выпускников развернули более 15 площадок. Они могли создать собственный трек, поучаствовать в иммерсивном шоу или танцевальном батле, заняться спортом под диджей-сеты, провести время за компьютерными играми и игровыми симуляторами. Выпускники также могли бесплатно посетить музеи и выставки.
Выпускников традиционно встречали на красной ковровой дорожке.
Певец Shaman (Ярослав Дронов)
Перед выпускниками выступили Shaman, Dabro, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина, Ольга Бузова, Люся Чеботина и др.
Певица Клава Кока во время праздника «Московский выпускной — 2025» на ВДНХ
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