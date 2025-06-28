Террорист-смертник протаранил военную колонну в Пакистане

Более 10 солдат погибли при атаке смертника на военную колонну в Пакистане

Теракт произошел в Северном Вазиристане провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Афганистаном. По меньшей мере 13 солдат погибли, десять пострадали. 19 мирных жителей также получили ранения

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Террорист-смертник протаранил военную колонну на северо-западе Пакистана, по меньшей мере 13 солдат погибли, сообщает Hindustan Times со ссылкой на AFP.

Как рассказал агентству местный чиновник, еще 10 военнослужащих, а также 19 мирных жителей получили ранения. Теракт произошел в Северном Вазиристане (провинция Хайбер-Пахтунхва; граничит с Афганистаном).

По словам сотрудника полиции из провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате взрыва обрушились крыши двух домов, пострадали шестеро детей.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение, однако в регионе участились атаки со стороны запрещенной в России террористической группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), пишет издание.

В марте в городе Банну (провинция Хайбер-Пахтунхва) террористы въехали на двух автомобилях, начиненных взрывчаткой, на военную базу. Помимо базы, были серьезно повреждены близлежащая мечеть и жилой дом. В результате атаки погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, в том числе шестеро детей, и пять солдат. Еще 36 человек получили ранения. 16 боевиков были убиты, среди них — четверо смертников. «Злые амбиции врагов Пакистана никогда не будут реализованы», — заявил тогда премьер-министр страны Шахбаз Шариф.