Число жертв взрыва в православной церкви в Дамаске выросло до 20

В результате взрыва в православной церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в Дамаске погибли 20 человек, пишет государственный телеканал Syria TV со ссылкой на Минздрав.

Еще 52 человек получили ранения.

Подрыв в церкви произошел 22 июня. По информации МВД Сирии, в здание зашел террорист-смертник и открыл огонь, а после взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой. Syria TV со ссылкой на очевидцев пишет, что церковь атаковали двое мужчин.

Правоохранительные органы считают, что нападавший связан с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической и запрещена). Теракт совершили в квартале Дувейла, где большинство жителей исповедует христианство.