 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Число жертв взрыва в православной церкви в Дамаске выросло до 20

В результате взрыва в православной церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в Дамаске погибли 20 человек, пишет государственный телеканал Syria TV со ссылкой на Минздрав.

Еще 52 человек получили ранения.

В православной церкви в Дамаске произошел взрыв
Политика

Подрыв в церкви произошел 22 июня. По информации МВД Сирии, в здание зашел террорист-смертник и открыл огонь, а после взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой. Syria TV со ссылкой на очевидцев пишет, что церковь атаковали двое мужчин.

Правоохранительные органы считают, что нападавший связан с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической и запрещена). Теракт совершили в квартале Дувейла, где большинство жителей исповедует христианство.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Сирия Дамаск взрыв православная церковь
Материалы по теме
В православной церкви в Дамаске произошел взрыв
Политика
В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Политика
Сирия, Иордания и Ирак закрыли небо после атаки Ирана по Хайфе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Постпред Ирана при ООН назвал надуманным предлог для атаки США Политика, 03:28
В Ростовской области начался пожар на предприятии после атаки дрона Политика, 03:07
Трамп исключил из числа сторонников конгрессмена из-за позиции по Ирану Политика, 02:49
Число жертв взрыва в православной церкви в Дамаске выросло до 20 Политика, 02:24
NYT узнала о подготовке нападений на базы США на Ближнем Востоке Политика, 02:22
Пострадавшего при нападении львов главу парка «Тайган» прооперировали Общество, 01:45
Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США Политика, 01:20
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Минобороны показало видео удара по полигону ВСУ в Херсонской области Политика, 01:15
Цена нефти впервые с января превысила $80 после ударов США по Ирану Экономика, 01:11
Сырский заявил о создании отдельной группы ВСУ для обороны Сум Политика, 00:58
Аэропорт Волгограда возобновил работу Политика, 00:52
«Реал» одержал первую победу на клубном чемпионате мира Спорт, 00:23
В Тульской области объявили опасность атаки дронов Политика, 00:17
Трамп заявил о монументальных разрушениях после атаки США на Иран Политика, 00:14