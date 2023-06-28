Аналитики выяснили, представители каких профессий счастливее других

Superjob: чаще других называют себя счастливыми менеджеры, учителя, медсестры и бухгалтеры

Большинство россиян считают себя счастливыми, чаще об этом заявляли медсестры, менеджеры, главные бухгалтеры и учителя. Наименее счастливыми оказались секретари и кладовщики, выяснили аналитики Superjob

Счастливыми считают себя почти 80% россиян, чаще всего такими себя называли медсестры, менеджеры и учителя, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого есть у РБК.

Опрос проводился в 480 российских населенных пунктах с 1 по 26 июня. В нем приняли участие 3 тыс. человек из числа взрослого экономически активного населения с постоянной работой. Респонденты отвечали на вопрос «Считаете ли вы себя счастливым человеком?», предложенные варианты ответа: «однозначно да», «скорее да», «скорее нет», «однозначно нет».

24% опрошенных заявили, что они абсолютно убеждены, что счастливы, еще 55% заявили, что скорее счастливы. Из 21%, кто отнесли себя к несчастным, однозначно утверждают это только 4%.

При исследовании профессиональных групп выяснилось, что чаще всего счастливыми людьми себя считают менеджеры по закупкам (95% заявили об этом однозначно или выбрали вариант «скорее, да»), учителя (89%), медсестры (85%, причем среди них однозначно счастливых больше всего — 45%), главные бухгалтеры, менеджеры по продажам и по работе с клиентами (все по 85%). Наименее счастливыми оказались кладовщики (55% из них заявили, что счастливы) и секретари (61%, однозначно счастливыми назвали себя только 15% — самый низкий уровень; среди них также больше всего однозначно несчастливых — 29%). Также много однозначно несчастных среди юристов (28%) и кладовщиков (25%).

Аналитики отметили зависимость между уровнем счастья и уровнем дохода. В группе респондентов, получающих более 80 тыс. руб., полностью счастливых было в два раза больше, чем среди тех, кто получает менее 50 тыс. руб. (30% и 16% соответственно). Однозначно несчастных в первой группе — 2%, во второй — 7%. Среди тех, чей доход составляет от 50 тыс. до 80 тыс., абсолютно счастливыми себя назвали 21% опрошенных, противоположное мнение выразили 5%.

Женщины оказались счастливее мужчин: 80% против 77%. Также мужчины чаще однозначно говорили, что они несчастны (6% против 2% среди женщин).

В марте результаты опроса о счастье опубликовал ВЦИОМ, его данные примерно совпали с теми, что есть у Superjob. 35% опрошенных ВЦИОМ сказали, что определенно счастливы, а 47% — скорее счастливы. То есть в общем число счастливых россиян составило 82%. Доля несчастливых — 14% (при этом определенно несчастливыми себя назвали 5% респондентов). Еще 4% затруднились с ответом.