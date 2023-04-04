Россияне рассказали, сколько им необходимо денег для счастья

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тыс. руб. в месяц— на 5% меньше, чем полгода назад. Запросы москвичей за тот же период выросли с 250 до 260 тыс. руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 195 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК). За полгода этот показатель упал почти на 5% — в октябре для счастья среднестатистическому россиянину требовалось 205 тыс. руб.

Опрос проводился с 1 по 31 марта. В нем принимали участие жители 508 населенных пунктов старше 18 лет. В общем опросе участвовали 2,5 тыс. респондентов, еще 20,5 тыс. — в опросе населения крупных городов и городов-миллионников. В Москве и Санкт-Петербурге на вопросы ответили по 1,5 тыс. человек, в остальных мегаполисах — по 500.

На первом месте по ожиданиям — Москва, здесь для счастья нужно 260 тыс. руб. в месяц. На втором — Санкт-Петербург: 230 тыс. руб. Третью строку занимает Владивосток: 220 тыс. руб. в месяц. Также в топ-5 входят Ростов-на-Дону (210 тыс. руб.) и Хабаровск (205 тыс. руб.). В относительном выражении денежные запросы больше всего выросли в Оренбурге, Северной столице, Ижевске и Пензе (плюс 13—18%).

Из опроса также следует, что запросы мужчин превышают женские почти на 30% — 220 и 170 тыс. руб. соответственно. В то же время молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тыс. руб. в месяц. Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. и 265 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. в месяц.

С 2015 года уровень денег, необходимый россиянам для счастья, неуклонно растет, отмечает SuperJob. Так, еще в 2018 году гражданам России было необходимо 159 тыс. в месяц для счастья, однако уже в 2021 этот показатель вырос до 166 тыс. руб, а в октябре 2022 года составил рекордные 205 тыс. руб.

В феврале прошлого года исследование Райффайзенбанка показало, что почти трети россиян (29%) для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности на сумму до 500 тыс. руб. Еще 22% заявили, что им хватит 100 тыс. руб. При этом стольким же россиянам для финансового спокойствия нужна подушка в 1 млн руб.

Сентябрьский опрос НАФИ показал, что среди россиян, которые обладают достаточной подушкой безопасности для того, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время в случае потери работы, больше всего москвичей. НПри этом не имеют финансовой подушки безопасности 48% россиян и 30% москвичей.