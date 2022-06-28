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В Колумбии во время тюремного бунта погиб 51 человек

Фото: William Fernando Martinez / AP
Фото: William Fernando Martinez / AP

В Колумбии 51 заключенный погиб и более 30 пострадали в ходе бунта в тюрьме. Об этом сообщает радиостанция Caracol Radio со ссылкой на главу национальной пенитенциарной службы (INPEC) генерала Тито Кастелланоса.

Бунт произошел 28 июня в тюрьме города Тулуа в департаменте Валье-дель-Каука. Всего в тюрьме содержатся более 1,2 тыс. заключенных. Причина бунта неизвестна. Власти начали расследование.

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В октябре прошлого года произошел бунт во владикавказской колонии № 1. Бунт подняли двое заключенных штрафного изолятора из-за проводившихся у них обысков. Они же спровоцировали на беспорядки других осужденных. Другие заключенные поддались на «провокацию» и разгромили оборудование колонии, в том числе сломали ограждения в жилой зоне и вывели из строя видеокамеры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК (организация и участие в массовых беспорядках). В Следственном комитете сообщили, что в беспорядках на территории колонии приняли участие не менее 200 человек.

Теги
Колумбия бунт Заключенные

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