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Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в США

Три человека погибли при сходе пассажирского поезда с рельсов в США

Видео: ABC 7 Chicago

Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновению с грузовиком недалеко от города Мендон в американском штате Миссури, следует из заявления транспортной компании Amtrak.

Инцидент произошел в 12:42 по местному времени (20:42 мск) на нерегулируемом перекрестке. Поезд из восьми вагонов и двух локомотивов ехал из Лос-Анджелеса в Чикаго. Внутри находились 243 пассажира и 12 членов экипажа.

Погибли три человека — два из них в поезде и один в грузовике, сообщил пресс-секретарь дорожного патруля штата Джастин Данн на пресс-конференции. Трансляцию вел CBS на YouTube.

Власти пока не называли точное число раненых. По информации CNN, пострадали как минимум 50 человек. Одного пострадавшего доставили в медицинский центр в Канзас-Сити на вертолетах, подтвердил KSHB представитель учреждения. Как минимум девять пассажиров доставили в больницу университета здравоохранения Миссури.

Три человека погибли при крушении поезда в Баварии
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Фото:adnanagac / Twitter

8 июня пассажирский поезд сошел с рельсов в городе Тебес провинции Южный Хорасан на востоке Ирана. Он следовал из Машхада в Йезд. Состав с экскаватором, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона, писало агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. В результате крушения погибли не менее 13 человек, еще 50 человек пострадали, отмечало издание.
Iran International News сообщал о 17 погибших и около 30 пострадавших.

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Теги
поезд грузовик сход с рельсов погибшие США Миссури

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