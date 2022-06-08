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В Иране при сходе поезда с рельсов погибли не менее 13 человек

До 50 человек пострадали. Поезд столкнулся с экскаватором по пути из Машхада в Йезд
Фото: isna.ir
Фото: isna.ir

На востоке Ирана поезд, следовавший из Машхада в Йезд, сошел с рельсов в городе Тебес провинции Южный Хорасан, пишет Tasnim. В результате погибли не менее 13 человек. Еще 50 человек пострадали, состояние 15 из них медики оценивают как критическое.

Агентство со ссылкой на местные власти указывает, что состав столкнулся на железнодорожном пути с экскаватором, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона.

Iran International News сообщает о 17 погибших и около 30 пострадавших. По данным издания, в тяжелом состоянии находятся пять человек.

В Иране при крушении истребителя в ходе учений погибли два пилота
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Фото:Global Look Press

На место происшествия прибыли спасательные вертолеты и машины скорой помощи из трех провинций Ирана, пишет Tasnim.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
поезд авария Иран
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