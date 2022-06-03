Три человека погибли при крушении поезда в Баварии

Фото: adnanagac / Twitter

На юге Германии, у поселка Бургрейн в баварском округе Гармиш-Партенкирхен, сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает газета Merkur.

Газета со ссылкой на местную администрацию сообщает о трех погибших, число раненых не уточняется, но власти указали, что многие получили тяжелые травмы.

Причина аварии пока не установлена. Merkur пишет, что несколько вагонов перевернулись и частично сошли вниз по откосу. На месте происшествия работают медики, спасатели, полицейские, а также военнослужащие: безопасность в регионе была усилена из-за предстоящего саммита G7.

Железнодорожное сообщение в районе крушения приостановлено.

В начале мая поезд сошел с рельсов в северо-восточном округе Австрии Мёдлинг, погиб один человек, еще 13 пострадали, двое из них серьезно. На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, четыре медицинских вертолета. Движение поездов в районе крушения также было приостановлено.

