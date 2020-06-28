Путин заявил о способности России «все пережить» и «все перемочь»

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Россия способная пережить любой кризис. Об этом президент Владимир Путин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Страна, которую вы строили 20 лет, оказалась готовой, устойчивой в условиях этого шторма, связанного с коронавирусом. Если бы такое с нами случилось в 1990-е, в начали 2000-х даже, мы бы выстояли, удержались?» — спросил у Путина автор программы Павел Зарубин.

«Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только в том, какой ценой», — ответил Путин. Он отметил, что если вспомнить 1990-е годы, «было бы очень тяжело».

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