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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня

Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений, в Ростуризме допустили восстановление отрасли к весне следующего года — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 627 тыс. (6852 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8969 человек (188 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 393 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • После отмены ограничений в Москве ситуация с коронавирусом не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин. «Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять взлетим наверх», — сказал он.
  • Российская туристическая отрасль после пандемии коронавируса может восстановиться к весне 2021 года, полагает руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Режим ограничений, введенный в Республике Коми из-за пандемии коронавируса, будет продлен до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 9,65 млн, более 491 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 9,9 млн человек, из них 498 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 2,5 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,3 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (528 тыс.), Великобритания — на пятом (более 311 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Первоначальные предположения, что COVID-19 оказывает негативное влияние только на органы дыхания, оказались неверными. Ученые в США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.
  • Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, способен протянуть от пораженных клеток нити, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться по организму подобно раку.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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