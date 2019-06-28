Судья отчитала следователя за просьбу суровой меры пресечения для Кайро

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,09 +0,02 EUR Бирж. 71,76 +0,06 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,70 62,52 EUR Нал. 72,42 71,22 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1376 +0,0010 BTC/USD Бирж. 11 872,00 +695,00 IMOEX 2 765,71 -0,50% RTSI 1 381,20 -0,49% DJIA 26 582,28 +0,21% Nasdaq 7 989,16 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,14%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Tesla $300 (+35,14%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 12:48
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову о плагиате на 272 млн руб. Общество, 18:46 Появилось видео залитой водой стоянки самолетов в Шереметьево Общество, 18:33 Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро Общество, 18:31 Глава Forbes дал советы Цукербергу по запуску криптовалюты Facebook Бизнес, 18:26 Глава МВД ответил на слова Гаврилова о желании снова приехать в Грузию Политика, 18:23 Аудитор подтвердила проведение оценки акций для «Рольфа» Общество, 18:21 В подтопленных районах Подмосковья установят перекачивающие станции Общество, 18:20 Макрон поздоровался с Путиным на саммите G20 по-русски Политика, 18:20 Прокуроры попросили завести дело на полицейских из-за отравителя в Москве Общество, 18:17 Судья отчитала следователя за просьбу суровой меры пресечения для Кайро Общество, 18:13 Валютные спецоперации: как обвинить Сергея Петрова и многих других Мнение, 18:12 Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж Общество, 18:02  WSJ узнала о переносе производства Mac Pro в Китай Бизнес, 18:00 Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате» Политика, 17:56
Уголовное дело «Рольфа» ,  
0 
Судья отчитала следователя за просьбу суровой меры пресечения для Кайро
Следователь ходатайствовал об избрании топ-менеджеру «Рольфа» меры пресечения в виде домашнего ареста. Судья посоветовала ему перечитать УПК и заявила, что оснований для такой суровой меры нет
Анатолий Кайро (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

На заседании об избрании меры пресечения директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро судья Наталия Дударь отчитала следователя СКР Юрия Скирденко за то, что он не привел ни одного предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) довода в пользу того, чтобы избрать вторую по строгости меру пресечения обвиняемому по предпринимательской статье. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мотивируйте, пожалуйста, свое ходатайство в соответствии с требованиями УПК. <...> Дать УПК? Или самой прочитать? Какие основания избирать меру пресечения в виде домашнего ареста или стражи (они приравниваются) с учетом вменения ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов)?» — сказала Дударь.

«Не сообразили? [В УПК прописан] запрет на избрание указанной меры пресечения. Невозможно ее избрать», — заявила Дударь и объявила десятиминутный перерыв, чтобы следователь скорректировал свое ходатайство.

Также судья указала и на другие огрехи в ходатайстве: так, СКР попросил наложить на Кайро определенные «запреты и ограничения», хотя понятие «ограничений» исчезло из соответствующей статьи УПК в прошлом году. Также следствие перепутало процессуальные сроки, попросив избрать Кайро домашний арест на лишние сутки сверх предусмотренных законом двух месяцев.

После перерыва следователь уточнил лишь, что основанием для избрания домашнего ареста для Кайро может быть отсутствие у него постоянного места жительства в России: Кайро — украинец, и он «постоянно перемещается за границу».

Общество
Топ-менеджер «Рольфа» не признал вину о выводе средств за границу

Сам Кайро считает запрашиваемую меру пресечения в виде домашнего ареста чрезмерной. Он заявил, что является законопослушным гражданином. Его задержали утром в пятницу, 28 июня, и поместили под стражу на 48 часов. Следователи считают, что в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, которая была организована основателем компании «Рольф» Сергеем Петровым. В отношении последнего СКР завел уголовное дело по обвинению в подлоге договора о покупке «Рольфом» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости.

Авторы: Маргарита Алехина, Анна Трунина
Теги: «Рольф», Басманный суд, мера пресечения
Материалы по теме
Топ-менеджер «Рольфа» не признал вину о выводе средств за границу
Общество
«Рольф» заявил о готовности заплатить за Кайро залог в 20 млн руб.
Общество
«Рольф» сообщил о штатном режиме работы после визита силовиков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter