Судья отчитала следователя за просьбу суровой меры пресечения для Кайро

Следователь ходатайствовал об избрании топ-менеджеру «Рольфа» меры пресечения в виде домашнего ареста. Судья посоветовала ему перечитать УПК и заявила, что оснований для такой суровой меры нет

Анатолий Кайро (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

На заседании об избрании меры пресечения директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро судья Наталия Дударь отчитала следователя СКР Юрия Скирденко за то, что он не привел ни одного предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) довода в пользу того, чтобы избрать вторую по строгости меру пресечения обвиняемому по предпринимательской статье. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мотивируйте, пожалуйста, свое ходатайство в соответствии с требованиями УПК. <...> Дать УПК? Или самой прочитать? Какие основания избирать меру пресечения в виде домашнего ареста или стражи (они приравниваются) с учетом вменения ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов)?» — сказала Дударь.

«Не сообразили? [В УПК прописан] запрет на избрание указанной меры пресечения. Невозможно ее избрать», — заявила Дударь и объявила десятиминутный перерыв, чтобы следователь скорректировал свое ходатайство.

Также судья указала и на другие огрехи в ходатайстве: так, СКР попросил наложить на Кайро определенные «запреты и ограничения», хотя понятие «ограничений» исчезло из соответствующей статьи УПК в прошлом году. Также следствие перепутало процессуальные сроки, попросив избрать Кайро домашний арест на лишние сутки сверх предусмотренных законом двух месяцев.

После перерыва следователь уточнил лишь, что основанием для избрания домашнего ареста для Кайро может быть отсутствие у него постоянного места жительства в России: Кайро — украинец, и он «постоянно перемещается за границу».