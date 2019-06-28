«Рольф» заявил о готовности заплатить за Кайро залог в 20 млн руб.

Сеть дилерских центров «Рольф» готова выплатить залог в 20 млн руб. за члена совета директоров компании Анатолия Кайро, следует из гарантийного письма, которое адвокат Кайро зачитала на заседании суда по избранию меры пресечения, передает корреспондент РБК.
О задержании Кайро стало известно утром 28 июня. Следственный комитет попросил суд отправить его под домашний арест. Сам Кайро считает такую меру пресечения чрезмерной.
По версии следствия, в 2014 году Кайро принимал участие в реализации схемы, благодаря которой полученные от коммерческой деятельности средства в размере 4 млрд руб. перевели на счета подконтрольной кипрской компании.