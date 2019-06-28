«Рольф» заявил о готовности заплатить за Кайро залог в 20 млн руб.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов), по нему проходят четыре человека, включая основателя «Рольфа» Сергея Петрова.

Глава пиар-направления «Рольфа» заявил РБК, что у следователей вызвала вопросы сделка по выкупу акций «Рольф Эстейт» у кипрской Panabel Limited. Выплаченные за бумаги 3,94 млрд руб. в компании объяснили оценкой, которую провела «Юрис, право и аудит».