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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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«Рольф» заявил о готовности заплатить за Кайро залог в 20 млн руб.

Сеть дилерских центров «Рольф» готова выплатить залог в 20 млн руб. за члена совета директоров компании Анатолия Кайро, следует из гарантийного письма, которое адвокат Кайро зачитала на заседании суда по избранию меры пресечения, передает корреспондент РБК.

О задержании Кайро стало известно утром 28 июня. Следственный комитет попросил суд отправить его под домашний арест. Сам Кайро считает такую меру пресечения чрезмерной.

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Пришли за основателем «Рольфа» Сергеем Петровым

По версии следствия, в 2014 году Кайро принимал участие в реализации схемы, благодаря которой полученные от коммерческой деятельности средства в размере 4 млрд руб. перевели на счета подконтрольной кипрской компании.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов), по нему проходят четыре человека, включая основателя «Рольфа» Сергея Петрова.

Глава пиар-направления «Рольфа» заявил РБК, что у следователей вызвала вопросы сделка по выкупу акций «Рольф Эстейт» у кипрской Panabel Limited. Выплаченные за бумаги 3,94 млрд руб. в компании объяснили оценкой, которую провела «Юрис, право и аудит».

Теги: «Рольф», залог
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