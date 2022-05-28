Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 30%

Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки увеличилась на 30% — с 46 до 60 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

По данным на утро пятницы (27 мая), на территории России действовало 92 лесных пожара на площади 46 303 га. «За прошедшие сутки 27 мая 2022 года в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 6 112 га. На 00:00 мск 28 мая 2022 года на территории Российской Федерации действовало 79 лесных пожаров на площади 60 830 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в последнем сообщении службы.

Наиболее обширные лесные территории, включая уже локализованные пожары, горят в Красноярском крае (35 393 га), Иркутской области (11 855 га) и Забайкальском крае (8 454 га). Значительные площади леса горят в Туве (3 421 га) и Томской области (1 050 га). Лесные пожары площадью менее 1 тыс. га действуют в Амурской и Новосибирской областях, в Алтайском крае, Республике Алтай, а также в Ямало-Ненецком АО.

На тушении задействовано 3 783 человека, 534 единицы техники, 68 воздушных судов на мониторинге и еще 37 на тушении. Режим ЧС действует на всей территории Иркутской области, Тувы, Хакасии, Красноярского края и в одном муниципальном округе Забайкальского края.

Президент России Владимир Путин 10 мая сообщал, что природные пожары в России в этом году уже нанесли значительный материальный ущерб, также есть жертвы среди граждан. Выступавший на том же совещании на тот момент врио главы МЧС Александр Чуприян уточнял, что из-за пожаров были уничтожены почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях, их жертвами стали 16 человек.

«Считаю необходимым установить целевой показатель, которым можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране», — заявил тогда Путин.