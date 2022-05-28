Половина россиян перешла на более дешевые кремы

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Более половины россиян сменили уходовую косметику, поскольку та, которой они пользовались, либо сильно подорожала, либо пропала из продажи, показал опрос интернет-магазина OZON. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

По данным компании, 41% объяснили смену уходового средства тем, что их любимый бренд стал слишком дорогим, а еще 18% просто не смогли купить привычные кремы и маски. Сменили продукт из-за того, что нашли более подходящий, 22% опрошенных.

Согласно опросу, 24% респондентов в последнее время перешли на косметику среднего ценового сегмента, чуть меньше — 21% — стали покупать меньше средств для ухода. По 9% опрошенных заявили, что перешли с зарубежных продуктов на российские или просто заменили один бренд российского происхождения другим.

Исследование также показало, что 31% респондентов тратят на средства по уходу за собой 1 —3 тыс. руб.в неделю, 29% участников опроса — до 1 тыс. Больше 20 тыс. руб. на такую косметику ежемесячно уходит у 14% опрошенных, от 3 до 5 тыс. руб. — у 26%.

Больше других опрошенных на средства для ухода тратят в Новосибирске (28% респондентов платят за кремы и маски более 5 тыс. руб.в месяц), Казани (24%), Петербурга (22%) и Екатеринбурга (21%).

В марте выпускающая косметику под брендами «Бархатные ручки» и «Черный жемчуг» британская Unilever объявила о приостановке экспорта в Россию. Об уходе из России сообщили производители косметических средств L'Occitane, Estee Lauder (владеет в том числе брендом Clinique), а также Procter&Gamble (бренды Always, Head & Shoulders, Gillette, Venus), Henkel (Syoss, Schwarzkopf) и Wella.