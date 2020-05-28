В Сбербанке оценили последствия отказа от соблюдения ограничений по COVID

В соответствии с построенной аналитиками моделью на базе эпидемиологического симулятора, если сегодня Россия вернется к «нормальной» жизни, уже к 5 июля число вновь выявленных заражений COVID-19 выйдет на новый максимум

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В случае единовременного отказа россиян от соблюдения всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в стране произойдет всплеск заражаемости. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков Сбербанка.

В соответствии с построенной ими моделью на базе эпидемиологического симулятора, если сегодня Россия вернется к «нормальной» жизни, уже к 5 июля число вновь выявленных заражений COVID-19 побьет установленный 11 мая рекорд (11 656) и достигнет абсолютного максимума в 11 785 случаев. На этом рост заболеваемости не остановится и еще через неделю число выявленных заражений превысит 13 тыс. в сутки.

Из расчетов аналитиков Сбербанка следует, что весь стремительный прирост заражаемости при этом придется на регионы. В Москве, согласно модели, число заражений даже при снятии всех ограничений продолжит снижаться, а после середины июня будет оставаться практически стабильным, составив на 5 июля 1344 случая (за последние сутки в Москвы выявлено 2054 случая заражения COVID-19).

При условии соблюдения всех ограничений заболеваемость продолжит снижаться как в России (до 3076 случаев на 12 июля), так и в Москве (до 332 случаев). При выборочном соблюдении ограничений заболеваемость будет колебаться между двумя вышеуказанными показателями.