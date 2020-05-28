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В Сбербанке оценили последствия отказа от соблюдения ограничений по COVID

В соответствии с построенной аналитиками моделью на базе эпидемиологического симулятора, если сегодня Россия вернется к «нормальной» жизни, уже к 5 июля число вновь выявленных заражений COVID-19 выйдет на новый максимум
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Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В случае единовременного отказа россиян от соблюдения всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в стране произойдет всплеск заражаемости. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков Сбербанка.

В соответствии с построенной ими моделью на базе эпидемиологического симулятора, если сегодня Россия вернется к «нормальной» жизни, уже к 5 июля число вновь выявленных заражений COVID-19 побьет установленный 11 мая рекорд (11 656) и достигнет абсолютного максимума в 11 785 случаев. На этом рост заболеваемости не остановится и еще через неделю число выявленных заражений превысит 13 тыс. в сутки.

Из расчетов аналитиков Сбербанка следует, что весь стремительный прирост заражаемости при этом придется на регионы. В Москве, согласно модели, число заражений даже при снятии всех ограничений продолжит снижаться, а после середины июня будет оставаться практически стабильным, составив на 5 июля 1344 случая (за последние сутки в Москвы выявлено 2054 случая заражения COVID-19).

При условии соблюдения всех ограничений заболеваемость продолжит снижаться как в России (до 3076 случаев на 12 июля), так и в Москве (до 332 случаев). При выборочном соблюдении ограничений заболеваемость будет колебаться между двумя вышеуказанными показателями.

Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины
Общество
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В четверг, 28 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности сохранения режима ограничений до создания защищающей от COVID-19 вакцины. Действующие в столицы нормы Собянин при этом назвал «режимом самосохранения».

«Мы же не хотим скатиться обратно? Дело даже не в том, что мы разрешаем, главное — чтобы обратно не пришлось закрывать», — добавил Собянин.

Мэр также напомнил, что введенные в столице ограничения уже значительно смягчены, а с 1 июня москвичи получат еще и право выходить на улицу не только по делам, но и на прогулку.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, коронавирус
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