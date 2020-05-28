Общество , 28 мая, 13:50
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SSJ100 сел в Шереметьево с отказавшим двигателем
Sukhoi Superjet-100
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с одним из двигателей.
«В 13.07 в Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet-100 с неисправностью двигателя. Обстоятельства выясняются», — сказал источник агентства «РИА Новости».
Источник ТАСС сообщает, что пассажиров на борту самолета не было.
«У лайнера, по предварительным данным, отказал один из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.