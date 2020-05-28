SSJ100 сел в Шереметьево с отказавшим двигателем

Sukhoi Superjet-100 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с одним из двигателей.

«В 13.07 в Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet-100 с неисправностью двигателя. Обстоятельства выясняются», — сказал источник агентства «РИА Новости».

Источник ТАСС сообщает, что пассажиров на борту самолета не было.

«У лайнера, по предварительным данным, отказал один из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.