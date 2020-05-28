Пандемия коронавируса , 28 мая, 08:51
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая
Количество случаев заражения SARS-CoV-2 в России превысило 370 тыс., в Москве продлили режим самоизоляции, но жителям города разрешат гулять по графику, второй глава региона заразился коронавирусом — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 370,6 тыс. (8338 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3968 человек. Выздоровели с начала эпидемии 142,2 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8338. Максимального значения за все время эпидемии этот показатель достиг 11 мая — 11 656.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в столице ослабят карантинные меры. Власти намерены разрешить работу непродовольственных магазинов и части сервисов (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские). Москвичам также разрешат прогулки, но их можно будет совершать только по графику. В городе открываются парки и зеленые зоны.
- Вместе с тем в столице продлят режим самоизоляции до 14 июня. Кроме того, ужесточат масочный режим: любой выход из дома на улицу будет возможен только в маске.
- Бригада медиков из Москвы прилетела в Читу для помощи местным специалистам в борьбе с эпидемией COVID-19. В составе группы столичных специалистов — хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, у всех большой опыт работы в московских госпиталях.
- Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом, однако, по его собственным словам, продолжит работать на самоизоляции.
- Треть россиян (32,8%) считают, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо же это выдумка заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
- Роспотребнадзор предупредил, что у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. В ведомстве также добавили, что употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот при курении сигарет или других табачных изделий.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,491 млн человек, более 349 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 5,695 млн человек, более 355,6 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлены более 1,69 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (411,8 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (268,6 тыс.), Испания — на пятом (236,2 тыс.).
- На фоне мирового кризиса экспорт часов из Швейцарии обвалился на 80%. Общая стоимость часов, отправленных швейцарскими производителями на экспорт в апреле 2020 года, составила 328,8 млн швейцарских франков ($339,3 млн), что на 81,3% меньше, чем годом ранее (1,759 млрд франков). Резкое сокращение поставок в США, Японию, Гонконг, Германию и Южную Корею привело к тому, что крупнейшим рынком сбыта для швейцарских часовых компаний стал материковый Китай.
- ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса, так как появились данные о повышенном риске смертности из-за этого препарата.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
- Американская корпорация Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в США в добровольный неоплачиваемый отпуск. Причиной стало сокращение производства, связанное со всеобщим кризисом авиаперевозок.
- Число жертв коронавируса в США превысило 100 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
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