Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая

Количество случаев заражения SARS-CoV-2 в России превысило 370 тыс., в Москве продлили режим самоизоляции, но жителям города разрешат гулять по графику, второй глава региона заразился коронавирусом — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 370,6 тыс. (8338 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3968 человек. Выздоровели с начала эпидемии 142,2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8338. Максимального значения за все время эпидемии этот показатель достиг 11 мая — 11 656.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в столице ослабят карантинные меры. Власти намерены разрешить работу непродовольственных магазинов и части сервисов (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские). Москвичам также разрешат прогулки, но их можно будет совершать только по графику. В городе открываются парки и зеленые зоны.

Вместе с тем в столице продлят режим самоизоляции до 14 июня. Кроме того, ужесточат масочный режим: любой выход из дома на улицу будет возможен только в маске.

Бригада медиков из Москвы прилетела в Читу для помощи местным специалистам в борьбе с эпидемией COVID-19. В составе группы столичных специалистов — хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, у всех большой опыт работы в московских госпиталях.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом, однако, по его собственным словам, продолжит работать на самоизоляции.

Треть россиян (32,8%) считают, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо же это выдумка заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Роспотребнадзор предупредил, что у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. В ведомстве также добавили, что употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот при курении сигарет или других табачных изделий.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,491 млн человек, более 349 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 5,695 млн человек, более 355,6 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлены более 1,69 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (411,8 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (268,6 тыс.), Испания — на пятом (236,2 тыс.).

На фоне мирового кризиса экспорт часов из Швейцарии обвалился на 80%. Общая стоимость часов, отправленных швейцарскими производителями на экспорт в апреле 2020 года, составила 328,8 млн швейцарских франков ($339,3 млн), что на 81,3% меньше, чем годом ранее (1,759 млрд франков). Резкое сокращение поставок в США, Японию, Гонконг, Германию и Южную Корею привело к тому, что крупнейшим рынком сбыта для швейцарских часовых компаний стал материковый Китай.

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса, так как появились данные о повышенном риске смертности из-за этого препарата.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Американская корпорация Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в США в добровольный неоплачиваемый отпуск. Причиной стало сокращение производства, связанное со всеобщим кризисом авиаперевозок.

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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