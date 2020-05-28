Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 27 мая, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 27 мая, 14:59
«Спартак» заявил о минимальном изменении бюджета на основной состав Спорт, 09:24 В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров Общество, 09:23 Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России Экономика, 09:16 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 09:09 Дело экс-депутата Волчека возбудили после прослушки экс-зама главы АСВ Общество, 09:00 Власти предложили расширить список благотворителей для налоговых льгот Экономика, 09:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая Общество, 08:51 Гендиректор «Спартака» назвал проблемные позиции команды Спорт, 08:40 «Лидер и племя»: лекция Дэйва Логана, часть первая Pro, 08:33  Конгресс США отложил продление программ слежки после угроз вето от Трампа Политика, 08:25 Эстетика 80-х Андрея Ганкина: ретровейв о мощных автомобилях РБК и Porsche, 08:24 ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза Общество, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:59 В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом Общество, 07:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая

Количество случаев заражения SARS-CoV-2 в России превысило 370 тыс., в Москве продлили режим самоизоляции, но жителям города разрешат гулять по графику, второй глава региона заразился коронавирусом — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 370,6 тыс. (8338 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3968 человек. Выздоровели с начала эпидемии 142,2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8338. Максимального значения за все время эпидемии этот показатель достиг 11 мая — 11 656.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в столице ослабят карантинные меры. Власти намерены разрешить работу непродовольственных магазинов и части сервисов (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские). Москвичам также разрешат прогулки, но их можно будет совершать только по графику. В городе открываются парки и зеленые зоны.
  • Вместе с тем в столице продлят режим самоизоляции до 14 июня. Кроме того, ужесточат масочный режим: любой выход из дома на улицу будет возможен только в маске.
  • Бригада медиков из Москвы прилетела в Читу для помощи местным специалистам в борьбе с эпидемией COVID-19. В составе группы столичных специалистов — хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, у всех большой опыт работы в московских госпиталях.
  • Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом, однако, по его собственным словам, продолжит работать на самоизоляции.

  • Треть россиян (32,8%) считают, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо же это выдумка заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
  • Роспотребнадзор предупредил, что у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. В ведомстве также добавили, что употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот при курении сигарет или других табачных изделий.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,491 млн человек, более 349 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 5,695 млн человек, более 355,6 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлены более 1,69 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (411,8 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (268,6 тыс.), Испания — на пятом (236,2 тыс.).
  • На фоне мирового кризиса экспорт часов из Швейцарии обвалился на 80%. Общая стоимость часов, отправленных швейцарскими производителями на экспорт в апреле 2020 года, составила 328,8 млн швейцарских франков ($339,3 млн), что на 81,3% меньше, чем годом ранее (1,759 млрд франков). Резкое сокращение поставок в США, Японию, Гонконг, Германию и Южную Корею привело к тому, что крупнейшим рынком сбыта для швейцарских часовых компаний стал материковый Китай.
  • ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса, так как появились данные о повышенном риске смертности из-за этого препарата.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Американская корпорация Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в США в добровольный неоплачиваемый отпуск. Причиной стало сокращение производства, связанное со всеобщим кризисом авиаперевозок.

  • Число жертв коронавируса в США превысило 100 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter