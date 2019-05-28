В аэропорту Парижа сообщили детали проверки самолетов из Москвы

В парижском аэропорту Шарль де Голль после полученного накануне, 27 мая, сообщения о взрывном устройстве были проверены три самолета, прибывшие из Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.
Еще один пассажирский самолет был проверен в московском аэропорту перед вылетом. Два лайнера принадлежат российским авиакомпаниям, сообщили в парижском аэропорту.
«Проведенные проверки не выявили никакой угрозы. Сегодня государственные органы не стали продолжать подобные проверки», — уточнил представитель аэропорта.
Он добавил, что сотрудники аэропорта перед вылетом проверяют всех пассажиров и их багаж.