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Дирижер Спиваков стал самым богатым худруком России
На втором месте оказался худрук государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Однако Министерство культуры второй год не публикует декларацию Валерия Гергиева
Владимир Спиваков (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков оказался самым богатым среди руководителей государственных культурных учреждений в 2018 году. Он задекларировал доход в 73,5 млн руб., следует из материалов Министерства культуры. При этом доход Спивакова оказался меньше, чем в 2017 году: тогда дирижер задекларировал 82,3 млн руб.

На втором месте — худрук государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Он заработал 73,4 млн руб. Годом ранее Башмет также был одним из самых богатых руководителей учреждений культуры, но его годовой доход был меньше на 13 млн руб. На третьем месте по доходам — худрук Государственного театра наций Евгений Миронов. В 2018 году он заработал 58,7 млн руб. Это на 14 млн больше, чем в 2017 году.

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Лидер прошлогоднего рейтинга доходов руководителей учреждений культуры, директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный в 2018 году заработал 39,4 млн руб. — в три раза меньше, чем в 2017 году (тогда он задекларировал 119,3 млн руб.).

В декларациях, опубликованных Министерством культуры в 2017 и 2018 годах, отсутствует информация о доходах руководителя Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева. В 2016 году он был самым богатым руководителем учреждения культуры в России: его доход превышал 154 млн руб. Мариинка не публикует информацию о доходах своего руководителя.

Среди руководителей Министерства культуры больше всех заработал министр культуры Владимир Мединский. В 2018 году его доход составил 41,9 млн руб., почти в пять раз больше, чем годом ранее. На втором месте — замминистра культуры Павел Степанов, назначенный на эту должность в сентябре 2018 года. Он заработал 39,1 млн руб. До прихода в министерство Степанов руководил ООО «Централ Партнершип». В настоящее время, согласно ЕГРЮЛ, он не имеет отношения ни к какому бизнесу. Третий по доходам в министерстве — директор департамента инвестиций и имущества Максим Кононов. Он задекларировал доход в 17,8 млн руб. Большую часть этой суммы — 14,7 млн — составила единовременная субсидия на приобретение жилья.

Фотогалерея 
Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2018 года. Фотогалерея

Автор: Дада Линделл
Теги: театры, Министерство культуры, Декларации 2018
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