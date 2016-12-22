Мединский упрекнул худруков театров в «нездоровом либерализме»

Отдельные театральные режиссеры пренебрегают запретом на нецензурную лексику в своих постановках, обратил внимание министр культуры Владимир Мединский. По его словам, это следствие их «нездорового либерализма»

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр культуры Владимир Мединский выразил сожаление о том, что некоторые художественные руководители российских театров игнорируют запрет на нецензурную лексику, сообщает «РИА Новости».

Выступая с лекцией на Петербургском международном культурном форуме, Мединский отметил, что запрет на нецензурную лексику жестко соблюдается в кино. «Что касается театров, к сожалению, хотя запрет распространяется и на театры, на мой взгляд, в силу нездорового либерализма отдельных худруков ненормативная лексика проникает на сцену театров», — сказал Мединский.

​Режиссеры театров, по его словам, оправдываются тем, что «это жизнь» и что это «любит аудитория». «Жаль таких людей, которые не могут подобрать слов, чтобы передать те или иные эмоции», — добавил он, подчеркнув, что считает употребление ненормативной лексики некрасивым.

Закон о запрете нецензурной лексики в произведениях литературы и искусства, в публикациях средств массовой информации, при показах фильмов в кинотеатрах, а также на концертах и в театральных постановках был подписан президентом России в 2014 году. Автором законопроекта выступил режиссер Станислав Говорухин. Но в январе 2015 года Мединский сказал, что мат может вернуться в кино в отдельных случаях вроде фестивальных картин или «авторских продуктов». Нецензурная брань в массовых фильмах и на телевидении, а также в театре недопустима, подчеркнул вместе с тем он.

За нарушение закона для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Аналогичный штраф предполагается в случае, если нецензурная лексика присутствует на аудиозаписях и фонограммах, если эта продукция реализуется без специальной упаковки с пометкой «содержит нецензурную брань». На продукцию, выпущенную до вступления закона в силу, его нормы не распространяются.

Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября.