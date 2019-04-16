В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в России, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает механизм проведения реновации, приемлемый для всех субъектов страны. Отмечается, что опыт ее проведения в Москве уже имеется и его следует учитывать, однако нельзя некритически перенести на другие регионы.

В пояснительной записке говорится, что документ вводит и регулирует институт реновации, определяет его типы, виды и формы реализации. «Использование данного института позволяет адаптировать государственную программу реновации к конкретному объекту», — отмечается в ней. Также в законопроекте указаны возможности финансирования реновации из источников помимо бюджета, что требует правового регулирования и внесения изменений в законодательство. «Концепция реновации в Москве исходит из финансирования реновации за счет бюджета, что и делает эту концепцию неприемлемой для всех остальных субъектов Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке. Законопроект предусматривает проведение реновации не только в отношении конкретного дома, но и квартала или микрорайона. Под реновацию не попадут дома, включенные в программу капитального ремонта.

В сентябре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации». Его авторами стали руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Главной целью законопроекта заявлено предотвращение появления аварийного жилья, для этого органам власти субъектов предлагается предоставить право реализовывать программы реновации за счет бюджета регионов и «иных не запрещенных законодательством источников».