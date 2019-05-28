Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

В предварительном отчете о катастрофе, в которой погибла совладелица S7 Group, описаны последние минуты перед крушением. Самолет врезался в землю на середине разворота

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева. В документе собраны показания диспетчеров, свидетелей катастрофы и данные радаров.

Контроль посадки осуществляли трое сотрудников аэропортовых служб, находившихся в диспетчерской вышке в аэропорту Эгельсбаха. Они увидели самолет, направляющийся к ВПП по диагонали. Диспетчеры до этого дали указание пилоту самолета сделать левосторонний разворот.

Два свидетеля, находившиеся близ вышки, сообщили, что самолет начал совершать левосторонний разворот. В этот момент его крен достиг 30 — 45 градусов. Свидетели заявили, что в этот момент они «обеспокоились» курсом самолета. На половине разворота Epic LT, в котором находилась Филева, сделал «нырок» носом, ушел в вертикальное падение и врезался в землю.

Как сообщал ранее источник «Коммерсанта», знакомый с ходом расследования, пилот самолета перед посадкой сообщил, что отключает систему радиолокационного управления и переходит с инструментального на визуальный полет. Это было допустимо в условиях посадки в небольшом аэропорту Эгельсбаха, который не был оборудован современными средствами контроля захода на посадку. Согласно версии, которую озвучивал источник, после перехода на ручной режим полета, пилот допустил критическое снижение скорости самолета, из-за чего воздушное судно свалилось в плоский штопор.

В Управлении расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) ранее указывали, что полное расследование крушения самолета Филевой займет около года, пообещав опубликовать предварительный отчет через восемь недель.