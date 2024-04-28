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Наводнения в России ,  
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Вода с двух сторон подошла к федеральной трассе в Тюменской области

МЧС возвело насыпи вдоль участка федеральной трассы в Тюменской области
Сюжет
Наводнения в России
В Абатском районе вода с двух сторон подошла к трассе Р-402 Тюмень — Омск. Спасатели возводят насыпи, чтобы предотвратить сползание грунта и перелив воды, сообщили в МЧС. По словам губернатора, эти работы продолжаются третий день

Вода с двух сторон подошла к федеральной трассе в Тюменской области
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Вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск в Абатском районе. Спасатели возводят земляную насыпь для предотвращения сползания грунта и перелива, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Задействованы 218 специалистов, 17 единиц техники и семь плавсредств», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что спасатели работают в круглосуточном режиме, а на трассе организовано реверсивное движение.

Утром губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о рекордном значении уровня воды в реке Ишим в селе Абатском, который достиг 1209 см.

«Это создает очень большую нагрузку на наши насыпи и дамбы. Третьи сутки продолжается укрепление федеральной трассы», — написал он в телеграм-канале.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

8 апреля в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Он также действует в Оренбургской и Курганской областях, в первой режиму ЧС придали федеральный статус.

Согласно последним данным МЧС, более 5,1 тыс. жителей Тюменской области эвакуировали, в том числе большинство проживающих в селе Абатском. В пунктах временного размещения находятся 607 человек, в том числе 217 детей. В 30 населенных пунктах остаются потопленными 188 жилых домов, 523 дачных дома, более 2,8 тыс. приусадебных территорий и 22 участка дорог.

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Юлия Овчинникова
Россия Тюменская область федеральная трасса Тюмень Омск МЧС паводки
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