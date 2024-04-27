Вода в Тоболе в Упоровском районе Тюменской области вышла на пойму

В Тюменской области вода в Тоболе вышла на пойму реки

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вода в реке Тобол вышла на пойму по всей территории Упоровского района Тюменской области, сообщил глава района Леонид Сауков в своем телеграм-канале.

Пойма — это часть речной долины, которая находится выше русла (пониженной части долины). Во время полноводья или паводков ее затопляет.

Согласно данным гидропоста, уровень воды в селе Коркино у Тобола к 14:00 по местному времени (12:00 мск) составил 8,68 м, в Упорово — 6,84 м. В Коркино подтоплено 14 приусадебных участков, затопило мост. На улице Буденного отрезано 22 дома, из них три нежилые. «Жители из этих домовладений переехали к родственникам или в пункты временного размещения», — уточнил Сауков.

Участок дороги Суерка — Старая Шадрина также подтоплен ниже по течению Тобола, сообщил глава района. Он подчеркнул, что для защиты населенных пунктов в Бызово, Карагужева и Черной провели отсыпку самых низких мест, создали земляные насыпи и заготовили резерв мешков с грунтом.

Село Коркино располагается в 38 км от районного центра — села Упорово (население примерно 6 тыс. человек), которое, в свою очередь, находится в 139 км к югу от Тюмени.

8 апреля в Тюменской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. Он также действует в Курганской и Оренбургской областях, в последней ему придали федеральный статус.

Согласно последним данным МЧС, в Тюменской области эвакуировано более 5,1 тыс. жителей; остаются подтопленными 184 жилых дома, 523 дачных дома, 22 участка автодорог и свыше 2,8 тыс. приусадебных участков. В региональных ПВР находятся 607 человек.

Ведомство также сообщило, что в городе Ишим уровень воды в реке Ишим вырос на 3 см, до 1027 см, а в районе села Абатское за сутки увеличился на 24 см, до 1199 см.