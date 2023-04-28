Республиканцы запланировали акцию протеста во время коронации Карла III
Сторонники «Общества республиканцев» запланировали провести акцию протеста во время коронации Карла III, так как они считают его восшествие на престол «лучшим шансом покончить с монархией», передает Reuters.
Агентство пишет, что сторонники главного антимонархического движения Великобритании соберутся на пути коронационного шествия рядом со статуей Карла I, который был обезглавлен в 1649 году.
В акции планируют принять участие около тысячи человек, сообщил глава «Общества республиканцев» Грэм Смит. Когда король будет проезжать в карете мимо, планируют громко освистывать его и скандировать «Это не мой король».
«Я думаю, что у монархии большие проблемы, потому что они потеряли своего звездного игрока [королеву Елизавету II], поддержка явно снижается, интерес снижается, и это большая проблема для них», — сказал Смит. Он утверждает, что Карл III не имеет такого почтения и одобрения со стороны подданных, которые были у королевы, поэтому «люди гораздо охотнее бросают ему вызов».
Церемония коронации состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, ее проведет архиепископ Кентерберийский. Праздничные мероприятия по случаю коронации продлятся три дня.
Король и королева-консорт прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а затем вернутся обратно с более пышной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.
В Букингемском дворце ранее объявили, что принц Гарри прибудет на церемонию без своей супруги Меган Маркл. По данным The Telegraph, Карла III обрадовала новость, что в коронации примет участие герцог Сассекский принц Гарри: его присутствие «породило надежды на перемирие в королевской семье».
В Виндзорском замке 7 мая состоится концерт с участием мировых звезд, который будут транслировать BBC и BBC Studios. а 8 мая пройдет волонтерская акция «Большая помощь».