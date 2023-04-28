Республиканцы запланировали акцию протеста во время коронации Карла III

Карл III (Фото: Jack Hill / WPA / Getty Images)

Сторонники «Общества республиканцев» запланировали провести акцию протеста во время коронации Карла III, так как они считают его восшествие на престол «лучшим шансом покончить с монархией», передает Reuters.

Агентство пишет, что сторонники главного антимонархического движения Великобритании соберутся на пути коронационного шествия рядом со статуей Карла I, который был обезглавлен в 1649 году.

В акции планируют принять участие около тысячи человек, сообщил глава «Общества республиканцев» Грэм Смит. Когда король будет проезжать в карете мимо, планируют громко освистывать его и скандировать «Это не мой король».

«Я думаю, что у монархии большие проблемы, потому что они потеряли своего звездного игрока [королеву Елизавету II], поддержка явно снижается, интерес снижается, и это большая проблема для них», — сказал Смит. Он утверждает, что Карл III не имеет такого почтения и одобрения со стороны подданных, которые были у королевы, поэтому «люди гораздо охотнее бросают ему вызов».

Церемония коронации состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, ее проведет архиепископ Кентерберийский. Праздничные мероприятия по случаю коронации продлятся три дня.

Король и королева-консорт прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а затем вернутся обратно с более пышной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.

В Букингемском дворце ранее объявили, что принц Гарри прибудет на церемонию без своей супруги Меган Маркл. По данным The Telegraph, Карла III обрадовала новость, что в коронации примет участие герцог Сассекский принц Гарри: его присутствие «породило надежды на перемирие в королевской семье».

В Виндзорском замке 7 мая состоится концерт с участием мировых звезд, который будут транслировать BBC и BBC Studios. а 8 мая пройдет волонтерская акция «Большая помощь».