«Ведомости» узнали о возможном запрете продажи овощей в сетках

«Ведомости»: Минпромторг обсудил возможный запрет на продажу овощей и фруктов в сетках

В ППК РЭО считают, что такие сетки сложно поддаются переработке. В качестве альтернативы предлагается использовать пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена

В Минпромторге рассматривают возможность запрета упаковки в полиэтиленовые сумки-сетки картофеля, овощей открытого грунта и фруктов. Об этом пишет газета ведомости со ссылкой на трех неназванных участников совещания в министерстве.

Как рассказали двое участников встречи, инициатива исходила от Российского экологического оператора (ППК РЭО, координатор реформы переработки твердых коммунальных отходов). Там считают, что такие упаковки сложно перерабатывать, соответствующие оборудования часто выходят из строя. На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, но его будут прорабатывать отдельно, говорят собеседники «Ведомостей».

Редактор специализированного издания FruitNews Ирина Козий отмечает, что такие сетки являются самым дешевым способом упаковки плодоовощной продукции.

Однако, отметил исполнительный директор компании «Русбренд» Алексей Попович, в мире есть тренд на переход к более экологичным материалам. При этом он считает, что запрет на использование сеток должен вводиться постепенно, принимая во внимание своевременность и экономическую целесообразность таких мер.

В исследовании Института экономической политики им. Егора Гайдара говорится, что в качестве альтернативы предлагается использовать пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена. Также можно использовать водойстокую бумагу. Исследование было проведено еще в декабре прошлого года по запросу ППК РЭО.

В марте Минпромторг предложил запретить ввозить в Россию 28 товаров из пластика, в том числе ватных палочек, одноразовой посуды, контейнеров, стаканчиков и пакетов. Также ведомство рассматривает возможность ограничить производстве этих товаров внутри страны. Ведомство предлагает заменить из биоразлогаемыми товарами, которые наносят меньший вред для экологии.