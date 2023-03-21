Минпромторг задумался о запрете на ввоз одноразовой посуды и пакетов

Министерство также предлагает ограничить производство товаров из пластика в России, заменив их биоразлагаемыми аналогами, изделиями из стекла, бумаги и дерева

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минпромторг предлагает запретить поставки в Россию 28 товаров из пластика, в том числе ватных палочек, одноразовой посуды, контейнеров, стаканчиков и пакетов, сообщают «Известия».

По данным газеты, ведомство направит соответствующее предложение правительству; также министерство рассматривает ограничение на выпуск и оборот этой продукции в России. Заменить их можно биоразлагаемыми аналогами, изделиями из стекла, бумаги, дерева, считают в Минпромторге.

В министерстве сообщили газете, что запрета на производство и поставку в страну некоторых пластиковых товаров предусмотрен в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В 2022 году вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что в рамках проекта кабмин ставит цель к 2030 году добиться использования 40% вторичных ресурсов в строительстве, 50% — в сельском хозяйстве, 34% — в промышленности. На реализацию проекта направят 10 млрд руб.

Минпромторг обсуждает с бизнесом переход к использованию альтернативной продукции вместо пластика. Ведомство оценивает релевантность вариантов, наличие производства на территории России, а также готовность бизнеса инвестировать в переоборудование технологических линий. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что компании не готовы к таким изменениям: у части продукции нет альтернативы, а ее производство в нужном объеме не налажено.

Вопрос об ограничении использования и производства в России некоторых видов изделий из пластика обсуждается несколько лет. Весной 2021 года Абрамченко говорила, что власти готовят поправки закон о запрете пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды. Несклько месяцев спустя в Минприроды заявили, что окончательно запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика в России планируется в 2024 году.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что не возражает против запрета пластиковых пакетов в России в будущем, но при условии наличия альтернативных видов упаковки, иначе он приведет к необоснованным издержкам для производителей, предприятий торговли и потребителей.