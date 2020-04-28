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Академики выразили протест против планов реформы МГУ

Члены клуба «1 июля» предупредили, что реформа в МГУ может поставить точку «в череде разрушительных преобразований системы высшего образования»
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Клуб «1 июля», в состав которого входят десятки академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), в том числе президент РАН Александр Сергеев, выразил «глубокую озабоченность» сообщениями о планируемой реформе Московского государственного университета (МГУ).

«Планируемые изменения структуры и программ МГУ поставят окончательную точку в череде разрушительных преобразований системы высшего образования, начатых уже много лет назад без ясного смысла и целей и вопреки мнению ученых и преподавателей. Пример других вузов, в которых проводились подобные реформы, показывает их негативное влияние на качество подготовки специалистов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

24 апреля о планах крупнейшей в истории МГУ реформы сообщила Инициативная группа МГУ (общественное объединение студентов, аспирантов и преподавателей университета, находящееся в оппозиции к руководству вуза) в своем сообществе во «ВКонтакте». Со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего группа сообщила, что речь идет о преобразовании 40 факультетов, а также лабораторий и институтов МГУ в 14 высших школ с ликвидацией дублирующих друг друга направлений обучения. Позже информацию о планах реформирования сообщило издание «Проект».

Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
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Виктор Садовничий

28 апреля обсуждение реформы подтвердил сам Садовничий, заявивший, что идея реорганизации с созданием 14–16 научных школ рассматривается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года. «Программа развития — это серьезный документ. Все будет обсуждаться в высшем органе управления МГУ — Совете трудового коллектива. Наверное, осенью», — сказал ректор, пояснив, что, если программа будет принята Советом, ее представят руководству страны.

В заявлении клуба «1 июля» отмечается, что непродуманная реформа МГУ грозит потерей научных школ, сохраняющих лучшие традиции отечественного фундаментального образования.

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«Клуб «1 июля» выражает решительный протест против попыток поспешного, несвоевременного и келейного принятия проекта этой реформы и считает, что она угрожает всей cистеме высшего образования и подготовки научных кадров в стране», — говорится в заявлении.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МГУ, Российская академия наук
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