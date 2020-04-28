Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ

Ректор МГУ подтвердил информацию о планах структурной реформы университета. 42 факультета крупнейшего вуза страны могут быть объединены в 14 школ

Виктор Садовничий (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Руководство МГУ им. М. В. Ломоносова обсуждает возможность реорганизации его структуры и создания на базе факультетов 14–16 научных школ. Об этом, как передает ТАСС, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

Сейчас в рамках МГУ действует 42 факультета. «Все это надо собрать вокруг прорывных направлений, чтобы повысить эффективность... Научные школы — это объединение вокруг прорывных научных направлений. А их может быть 14–16», — сказал ректор. Он не уточнил, будет ли идти речь о ликвидации факультетов.

Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года. «Два месяца назад на рабочем совещании с деканами, обсуждая новую программу развития Московского университета, я высказал эту идею. Было много аспектов обсуждения. Программа развития — это серьезный документ. Все будет обсуждаться в высшем органе управления МГУ — Совете трудового коллектива. Наверное, осенью», — рассказал он. Если эта программа будет принята, ее представят руководству страны.

Впервые сообщения о возможном начале реорганизации в МГУ появились 24 апреля. Сначала об этом сделала публикацию Инициативная группа МГУ в своем сообществе во «ВКонтакте», позднее об этом написал «Проект» в своем Telegram-канале. Инициативная группа сообщила, что информацию о проекте создания научных школ на базе факультетов подтвердили на онлайн-встречах со студентами и абитуриентами несколько деканов. Например, декан мехмата Андрей Шафаревич, по данным инициативной группы, заявил на ученом совете факультета, что этот план не подразумевает ликвидацию факультетов. «Насчет того, что какие-то факультеты будут ликвидироваться, — такого не было, наоборот, он подчеркивал, что факультеты должны быть сохранены. То, что эти факультеты могут включаться в новые структуры, — теоретически это допускалось, но никаких конкретных предложений не было», — цитирует организация слова декана.