Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса

Граждане посчитали, что важней сохранение жизней, чем проблемы в экономике. При этом половина опрошенных рассчитывает на то, что ограничения снимут в мае

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса. С такой позицией согласились 60% участников опроса ВЦИОМа.

Мягкие меры, которые снижают негативные последствия для экономики, но при этом увеличивают сроки эпидемии и смертности, поддержали 25%. При этом социологи отмечают, что с возрастом число сторонников жестких мер возрастает. Например, среди людей старше 60 лет такую политику со стороны государства поддерживают 70%.

Также социологи поинтересовались у граждан, когда, по их мнению, в их регионе будут сняты различные ограничительные меры. 50% респондентов уверены, что это произойдет в мае, а 25% предполагают, что самоизоляцию снимут в июне. Лишь 7% верят, что это случится уже на майские праздники, а 2% опасаются, что ограничения закончатся к концу лета.