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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса

Граждане посчитали, что важней сохранение жизней, чем проблемы в экономике. При этом половина опрошенных рассчитывает на то, что ограничения снимут в мае
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса. С такой позицией согласились 60% участников опроса ВЦИОМа.

Мягкие меры, которые снижают негативные последствия для экономики, но при этом увеличивают сроки эпидемии и смертности, поддержали 25%. При этом социологи отмечают, что с возрастом число сторонников жестких мер возрастает. Например, среди людей старше 60 лет такую политику со стороны государства поддерживают 70%.

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Также социологи поинтересовались у граждан, когда, по их мнению, в их регионе будут сняты различные ограничительные меры. 50% респондентов уверены, что это произойдет в мае, а 25% предполагают, что самоизоляцию снимут в июне. Лишь 7% верят, что это случится уже на майские праздники, а 2% опасаются, что ограничения закончатся к концу лета.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

16% опрошенных боятся, что в результате эпидемии коронавируса потеряют доход или работу, а 33% скорей опасаются за свое здоровье или здоровье родственников. Самым популярным ответом (его поддержали 48%) заявили, что опасаются и того, и другого.

Опрос ВЦИОМа проводился по телефону 23 апреля. Всего в нем приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 лет.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ВЦИОМ, коронавирус
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