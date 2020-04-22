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Пандемия коронавируса ,  
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40% россиян заявили об опасениях об «убитом» из-за самоизоляции бизнеса

Компании будут вынуждены сокращать расходы и увольнять сотрудников, опасаются две трети опрошенных разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан». 70% опасаются вероятности экономичекого кризиса в стране, 60,6% — сокращения зарплат, 58,5% — роста безработицы. Результаты исследования есть у РБК.

В целом 59,4% респондентов считают объявленный в стране режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся (40,6%) же считают, наоборот, что этот режим «убивает бизнес».

Отдельный вопрос касался того, готовы ли респонденты к сокращению зарплаты. 76,5% заявили, что нет, остальные выдвинули уловия: четырехдневная рабочая неделя либо сменный график (16,1%), или удаленная работа на постоянной основе (7,4%). При этом две трети опрошенных готовы брать на себя дополнительные обязанности или работать дольше, чтобы сохранить уровень своей зарплаты.

Большинство опрошенных после введенных в России ограничений продолжило работать из дома. Только 13% респондентов заявили, что перестали работать, говорится в результатах исследования. В офисах продолжают трудиться 9,5% опрошенных.

У 21,5% продолжительность рабочего дня после перехода на удаленку увеличился, а 22% не изменилось из-за этого ничего. 12% пожаловались на рост рабочих звонков и чатов, 11,6% — что увеличилось количество задач.

«Мегаплан» опросил 4362 человека. Из них большинство (76,9%) — жители городов-миллионников, остальные доли приходятся на небольшие города и «другие населенные пункты». Соотношение мужчин к женщина — 53 к 47%. Основной доле респондентов (45,2%) от 26 до 35 лет, вторая по численности возвростная группа — 36-45 лет (31,6%).

51,4% опрошенных — линейные сотрудники по найму, почти четверть — руководители, 20,8% — владельцы бизнеса и «работающие на себя», безработных среди респондентов оказалось 3,2%.

Средний еженедельный оборот малых и средних компаний за три нерабочие недели упал на 20–30%, подсчитали ранее аналитики Тинькофф-банка. Однако наибольшее падение наблюдалось на первой неделе, затем оно сокращалось. Это говорит о том, что малый и средний бизнес «довольно быстро смог адаптироваться к новым условиям и частично отыграть потери первой недели самоизоляции», отмечается в исследовании.

Теги: бизнес, самоизоляция, пандемия
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