40% россиян заявили об опасениях об «убитом» из-за самоизоляции бизнеса

Компании будут вынуждены сокращать расходы и увольнять сотрудников, опасаются две трети опрошенных разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан». 70% опасаются вероятности экономичекого кризиса в стране, 60,6% — сокращения зарплат, 58,5% — роста безработицы. Результаты исследования есть у РБК.

В целом 59,4% респондентов считают объявленный в стране режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся (40,6%) же считают, наоборот, что этот режим «убивает бизнес».

Отдельный вопрос касался того, готовы ли респонденты к сокращению зарплаты. 76,5% заявили, что нет, остальные выдвинули уловия: четырехдневная рабочая неделя либо сменный график (16,1%), или удаленная работа на постоянной основе (7,4%). При этом две трети опрошенных готовы брать на себя дополнительные обязанности или работать дольше, чтобы сохранить уровень своей зарплаты.

Большинство опрошенных после введенных в России ограничений продолжило работать из дома. Только 13% респондентов заявили, что перестали работать, говорится в результатах исследования. В офисах продолжают трудиться 9,5% опрошенных.

У 21,5% продолжительность рабочего дня после перехода на удаленку увеличился, а 22% не изменилось из-за этого ничего. 12% пожаловались на рост рабочих звонков и чатов, 11,6% — что увеличилось количество задач.