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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 апреля

Число зараженных в России приблизилось к 90 тыс. человек, а в мире — превысило 3 млн, в Москве за сутки умерли 44 человека, в Сингапуре рассчитали дату окончания эпидемии коронавируса в России. Главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на вечер 27 апреля превысило 87 тыс., за прошлые сутки оно выросло на рекордные 6198. Всего в стране от COVID-19 умерли более 790 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве умерли еще 44 человека, у которых выявили коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в столице скончались 479 пациентов с подтвержденным COVID-19.
  • В Московской области сохранят режим самоизоляции на майских праздниках, заявил глава региона Андрей Воробьев. Накануне Воробьев также извинился перед жителями региона за задержки в работе скорой помощи. Он объяснил, что на врачей скорой ложится многократно возросшая нагрузка из-за коронавируса, что затрудняет оперативную работу. По его словам, за три ночи на прошлой неделе в Подмосковье госпитализировали до 800 человек с пневмонией, а за сутки одна машина проезжает 600 км по сравнению со 150 км ранее.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Даже после снятия ограничений на полеты пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова уточнила, что эти же рекомендации можно будет использовать и на других видах транспорта.
  • Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19. Тест будет стоить от 950 до 3 500 руб. (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от его типа. Его смогут сделать все желающие, если у них нет симптомов ОРВИ, срок выполнения — двое суток.
  • Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что правительство может обязать аптеки иметь в продаже медицинские и гигиенические маски. Замминистра добавил, что ежесуточно в России производят 8 млн масок, а из Китая в апреле в страну привезли около 100 тыс. подобных изделий.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 27 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,878 млн человек, 198,6 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,041 млн человек, более 211 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (988 тыс.). Испания находится на втором месте (229,4 тыс.), Италия — на третьем (199,4 тыс.), Франция — на четвертом (165,9 тыс.), Германия — на пятом (158,7 тыс.). Россия 27 апреля обогнала Китай по числу заболевших и вышла на девятую строчку.
  • Эксперты ООН спрогнозировали «исторический» уровень безработицы и бедности в мире после кризиса, который вызвала пандемия. Уже во втором квартале 2020 года без работы могут остаться 195 млн человек. «Возвращения к «старой нормальности» не будет», — говорится в докладе организации.
  • Сингапурские ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России. По их мнению, вспышка коронавирусной инфекции в России завершится к 20 июня. Расчеты показали, что уже к 20 мая в России будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% — 28 мая, 100% — 20 июня, после чего новых случаев заражения не будет.

    Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается. По его словам, число случаев заболевания в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне сокращается. Власти Техаса объявили, что с 1 мая начнут частично снимать ограничения по работе магазинов и точек общепита.
  • Экономический советник Белого дома Питер Наварро обвинил Китай в поставках некачественных тестов на антитела к коронавирусу. По его мнению, Китай извлекает выгоду из ситуации с пандемией.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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