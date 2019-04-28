Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки

Источники издания в разведслужбах полагают, что новые атаки могут быть организованы в туристических зонах в Азии и Африке. Среди наиболее уязвимых стран называются Индия, Мальдивы, Кения и Танзания

Фото: Thomas Peter / Reuters

Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в разведслужбах.

По информации издания, разведка полагает, что новые атаки возможны в связи с тем, что вдохновители ИГ после разгрома группировки больше не озабочены вопросами ее управления и оказались свободными для проведения «террористических представлений».

Разведка полагает, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах. ​Уязвимыми в плане возможности новых терактов осведомленные источники издания называют Индию, Мальдивы, а также туристические места в Кении и Танзании.

Материал дополняется.







