В Думе предложили обязательное семьеведение в школах и показали учебник

Профильный комитет Госдумы вместе с экспертами разработал учебники для 5-9 классов для курса семьеведения. Его уже преподают в региональных школах, но пока на внеурочных занятиях

Фото: Маргарита Грошева / РБК

Уроки семьеведния в школах необходимо сделать обязательными по аналогии с «Разговорами о важном». С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на презентации учебных пособий по этому курсу.

«Мы предлагаем образовательный курс внеурочной деятельности «Семьеведение» сделать обязательным для всех школьников страны. Включить его, как прямую нормативно обусловленную рекомендацию в федеральную образовательную программу и по принципу внеурочного занятия «Разговоры о важном», — сказала Останина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. Депутат сообщила, что уже сегодня этот курс проводят в более 40 регионах, а разработанные учебники позволят преподавать его во всех школах по единым правилам.

Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК Фото: Маргарита Грошева / РБК

По словам главного редактора издательства «Просвещение» Надежды Колесниковой, учебники уже доступны для заказа в школы, их также можно купить в частном порядке. «Мы надеемся, что к 1 сентября он появится в большинстве регионов», — сообщила она.

Оба пособия для 5-7 и 8-9 классов включают пять разделов:

Человек, семья, общество Мои родственники — похожие и разные О семейном уюте и не только Важней всего — погода в доме Современная семья и право

Последний раздел учебников содержит нормы законодательства, которые касаются заключения брака, прав и обязанностей супругов, родителей и детей, а также меры государственной поддержки семей.

По словам Останиной, в пособиях в том числе упоминаются нормы зарубежного брачного законодательства. Эти знания, по мнению депутата, должны предостеречь молодых девушек от возможных последствий после свадьбы. Она привела в пример ситуации, когда после развода в другой стране дети по закону оставались с отцом.

Отвечая на вопрос РБК, о том, как в учебнике освещена тема неполной семьи, когда ребенка воспитывает только один из родителей, Колесникова сообщила, что к учебнику также разработаны подробные методические рекомендации для учителей, которые находятся на этапе доработки. Они должны помочь учителю найти индивидуальный подход к каждому ребенку.

«Не всегда на страницах учебника можно отразить всю глубину и искусство взаимодействия с ребенком во время урока — это дело учителя. Но деликатность проблемы в учебнике изложена: семьи и их истории бывают разные», — указала Колесникова.

Останина подчеркнула, что семья, где ребенок воспитывается одним родителем или даже бабушкой является полноценной. «Мы осознанно ушли от того, чтобы делить семьи на полные и неполные. Мы одна из немногих стран, в законодательстве которой отсутствует само определение семьи. У нас семья это не только муж, жена и дети, это и бабушки и дедушки, и двоюродные, троюродные родственники, семья — это целая ветвь», — пояснила она.

Основными авторами учебников для 5-7 и 8-9 классов выступила депутат Останина, а также педагог-психолог Ксения Мосунова. В качестве научного руководителя работу над пособием вела директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова, а научным редактором выступила кандидат педагогических наук Ольга Мезина.

Также над учебниками работали ученые, специалисты и эксперты, например, декан факультета истории, политологии и права МГУ Вардан Багдасарян, заведующий кафедрой методики обучения истории и обществознанию РГПУ им. Герцена Дмитрий Кузин, заведующий Центром социально-гуманитарного общего образования Института содержания и методов обучения Илья Лобанов и другие.

На программу курса «Моя семья» (он же — семьеведение) выделено 36 часов в рамках внеурочной деятельности. Такие занятия "должны формировать в сознании обучающихся ценности крепкой семьи, брака, многодетности". Выпуск отдельных учебников для курса анонсировали в марте 2023 года. При этом в 2021 году курс семьеведения включили в школьные учебники по обществознанию.