В МВД рассказали о том, как установили машину террористов в «Крокусе»
Подмосковные полицейские помогли идентифицировать машину, на которой из «Крокус Сити Холла» скрылись нападавшие, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Начальник управления МВД по Красногорску, полковник полиции Максим Мягков и его заместитель, подполковник полиции Дмитрий Новиков, прибыв на место происшествия, «незамедлительно проследовали» в серверную, поскольку было необходимо изъять видеозаписи, где зафиксированы подозреваемые в нападении, пока не распространился пожар.
«Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — написала Волк в телеграм-канале.
Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу и устроили пожар в «Крокусе». Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали более 180.
«Коммерсантъ» и «РИА Новости» в тот же день опубликовали снимки машины, на которой приехали и скрылись террористы — белый Renault Symbol. Этот автомобиль задержали возле деревни Хацунь Брянской области после погони и перестрелки. Четверых участников нападения — Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачибализоду и Далерджона Мирзоева — задержали, 24 марта Басманный суд арестовал их до 22 мая.
Кроме того, были арестованы Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы (последний — бывший владелец белого Renault). Также под стражу отправили Алишера Касимова, который рассказал, что познакомился с участниками нападения, когда сдавал квартиру в Путилково через «Авито».