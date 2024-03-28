В МВД рассказали о том, как установили машину террористов в «Крокусе»

Подмосковные полицейские помогли установить машину, на которой скрылись из «Крокуса» террористы, и их маршрут, взломав дверь серверной и отсмотрев вместе в сотрудниками ФСБ видео до того, как туда добрался огонь

Подмосковные полицейские помогли идентифицировать машину, на которой из «Крокус Сити Холла» скрылись нападавшие, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Начальник управления МВД по Красногорску, полковник полиции Максим Мягков и его заместитель, подполковник полиции Дмитрий Новиков, прибыв на место происшествия, «незамедлительно проследовали» в серверную, поскольку было необходимо изъять видеозаписи, где зафиксированы подозреваемые в нападении, пока не распространился пожар.

«Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — написала Волк в телеграм-канале.

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу и устроили пожар в «Крокусе». Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали более 180.

«Коммерсантъ» и «РИА Новости» в тот же день опубликовали снимки машины, на которой приехали и скрылись террористы — белый Renault Symbol. Этот автомобиль задержали возле деревни Хацунь Брянской области после погони и перестрелки. Четверых участников нападения — Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачибализоду и Далерджона Мирзоева — задержали, 24 марта Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Кроме того, были арестованы Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы (последний — бывший владелец белого Renault). Также под стражу отправили Алишера Касимова, который рассказал, что познакомился с участниками нападения, когда сдавал квартиру в Путилково через «Авито».