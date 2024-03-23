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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Хинштейн показал фото оружия из машины подозреваемых в теракте

Хинштейн показал фото оружия из машины подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале фото пистолета, который, по его данным, нашли в машине подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Хинштейн рассказал, что подозреваемых, которые ехали на автомобиле Renault, обнаружили ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По его словам, машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться.

В ходе преследования по машине открыли стрельбу, автомобиль перевернулся. Одного подозреваемого задержали на месте, остальные скрылись в лесу. Примерно в 3:50 мск обнаружили и задержали еще одного подозреваемого. Остальных ищут.

В салоне машины подозреваемых нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана, утверждает Хинштейн.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Министерство иностранных дел Таджикистана ранее рассказало о «циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана». В ведомстве заявили, что таджикская сторона не получала от властей России подтверждения причастности таджикистанцев к нападению.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением группы «Пикник» 22 марта. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании «Крокуса» также начался пожар, его площадь составила 12,9 тыс. кв.м., возгорание уже локализовали, сообщило МЧС.

По последним данным Следственного комитета, погибли более 60 человек. МЧС опубликовало список из 107 госпитализированных по состоянию на 9:00. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Руководители силовых ведомств доложили президенту Владимиру Путину о ходе расследования.

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Теги
теракт задержание оружие пистолет Брянская область «Крокус Сити Холл» Александр Хинштейн
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