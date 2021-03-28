Россияне назвали самый удачный и неудачный возраст для рождения первенца

За последние десять лет респонденты стали чаще привязывать такое решение к степени психологической готовности и финансовым возможностям

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Опрошенные россияне в среднем назвали лучшим возрастом для рождения первенца 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

В опросе, проводившемся с 11 по 23 февраля, участвовали 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство респондентов (44%) заявили, что женщине лучше родить первого ребенка в возрасте 19–24 лет. Для мужчины 48% опрошенных назвали оптимальным для появления первенца возраст от 25 до 29 лет. При этом такие ответы дали люди с разным уровнем дохода — и в отношении мужчин, и в отношении женщин соответствующий возраст назвали более 40% респондентов из групп с четырьмя уровнями доходов — до 30 тыс. руб., 50 тыс. руб., 80 тыс. руб. и от 80 тыс. руб.

Самыми непопулярными стали варианты появления первенца в семье при возрасте мужчины и женщины до 18 лет и после 40. Такие варианты сочли оптимальными от 0 до 2% респондентов.