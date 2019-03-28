Путин выразил соболезнования близким скончавшегося космонавта Быковского

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким космонавта Валерия Быковского, который умер в минувшую среду, 27 марта. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Валерия Федоровича Быковского. <...> Светлая память о Валерии Федоровиче Быковском навсегда сохранится в сердцах его близких, товарищей, коллег. В наших сердцах», — написано в письме, где также отмечены заслуги летчика-космонавта.

Валерий Быковский — участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза, он совершил три полета в космос. Космонавт умер на 85-м году жизни. Прощание с ним состоится 29 марта в Доме космонавтов Звездного Городка.