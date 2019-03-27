Умер космонавт Валерий Быковский

Ему было 84 года. В последние годы он страдал от болезни. Быковский вошел в состав отряда космонавтов одним из первых во время первого набора в 1960 году

Валерий Быковский (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра подготовки космонавтов.

Смерть летчика-космонавта подтвердил и глава родного для Быковского городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.

«В этом году в городе планируется открыть музей Быковского. Пусть он станет нашим вкладом в память о великом земляке», — заявил он в разговоре с местным изданием «Павло-Посадские известия». Портал уточняет, что он скончался после продолжительной болезни.

Прощание с Быковским состоится 29 марта в Доме космонавтов Звездного городка, говорится на сайте Центра подготовки космонавтов.

Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в Павловском Посаде в Московской области. В 1953 году он окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Пензенской области, спустя два года — Качинское военное авиационное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова, а в 1968 году — Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского.