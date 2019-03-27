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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Умер космонавт Валерий Быковский
Ему было 84 года. В последние годы он страдал от болезни. Быковский вошел в состав отряда космонавтов одним из первых во время первого набора в 1960 году
Валерий Быковский (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра подготовки космонавтов.

Смерть летчика-космонавта подтвердил и глава родного для Быковского городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.

«В этом году в городе планируется открыть музей Быковского. Пусть он станет нашим вкладом в память о великом земляке», — заявил он в разговоре с местным изданием «Павло-Посадские известия». Портал уточняет, что он скончался после продолжительной болезни.

Прощание с Быковским состоится 29 марта в Доме космонавтов Звездного городка, говорится на сайте Центра подготовки космонавтов.

Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в Павловском Посаде в Московской области. В 1953 году он окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Пензенской области, спустя два года — Качинское военное авиационное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова, а в 1968 году — Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского.

В 1960 году Быковский вошел в состав отряда космонавтов первого набора Военно-воздушных сил. Свой первый космический полет он совершил в 1963 году на корабле «Восток-5». Этот его полет проходил совместно с полетом «Востока-6», пилотируемого Валентиной Терешковой.

В следующий раз Быковский оказался в космосе в 1976 году на корабле «Союз-22», третий полет он совершил через два года на корабле «Союз-31». После каждого из первых двух полетов Быковский был удостоен звания Героя Советского​ Союза.

Авторы: Анна Трунина, Роман Кирьянов
Теги: космонавт, смерть
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