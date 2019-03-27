Названы дата и место прощания с космонавтом Валерием Быковским

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,85 0,45 EUR Бирж. 72,96 0,37 Brent 67,52 -0,66% USD Нал. 65,62 63,93 EUR Нал. 73,95 72,19 USD ЦБ 64,59 0,42 EUR ЦБ 72,72 0,14 EUR/USD 1,1248 -0,0017 BTC/USD Бирж. 4 078,10 86,40 IMOEX 2 487,48 -1,00% RTSI 1 207,23 -1,85% DJIA 25 660,15 0,01% Nasdaq 7 654,28 -0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $80 (+31,15%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,15%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 12:00
Совфеду и Госдуме вновь не удалось договориться по закону о хостелах Общество, 22:36 Россельхознадзор запретил ввозить турецкие груши через Белоруссию Бизнес, 22:35 Путин попросил премировать и наградить призеров Универсиады в Красноярске Общество, 22:09 Ford уходит налегке Бизнес, 21:54 Хорошо ли вы спите: тест РБК и Philips, 21:50 Компания из дела Абызова опровергла участие в сделках с его компаниями Общество, 21:41 Адвокат назвал место содержания Абызова под арестом Общество, 21:41 «Бавария» объявила о рекордном трансфере футболиста сборной Франции Спорт, 21:34 Названы дата и место прощания с космонавтом Валерием Быковским Общество, 21:33 Порошенко назвал недостаток двусторонних переговоров с Путиным Политика, 21:22 Путин поручил разработать новую стратегию развития спорта Общество, 21:04 Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку Политика, 20:52 МВД отчиталось о проверке Внуково после звонка о минировании Общество, 20:49 В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса Общество, 20:43
Общество ,  
0 
Названы дата и место прощания с космонавтом Валерием Быковским

Церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Валерием Быковским состоится 29 марта в Доме космонавтов Звездного Городка в 12:00 мск. Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов.

О смерти участника первого набора в отряд космонавтов стало известно 27 марта, ему было 85 лет.

Общество
Умер космонавт Валерий Быковский

Быковский закончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Пензенской области, Качинское военное авиационное училище им. А.Ф.Мясникова и Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского. В 1960 году вошел в состав отряда космонавтов первого набора Военно-воздушных сил. Первый полет в космос совершил в 1963 году.

Теги: космонавт, смерть
Материалы по теме
Умер космонавт Валерий Быковский
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter