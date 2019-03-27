Названы дата и место прощания с космонавтом Валерием Быковским

Церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Валерием Быковским состоится 29 марта в Доме космонавтов Звездного Городка в 12:00 мск. Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов.

О смерти участника первого набора в отряд космонавтов стало известно 27 марта, ему было 85 лет.

Быковский закончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Пензенской области, Качинское военное авиационное училище им. А.Ф.Мясникова и Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского. В 1960 году вошел в состав отряда космонавтов первого набора Военно-воздушных сил. Первый полет в космос совершил в 1963 году.