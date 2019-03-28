Минтруд не нашел нарушений в запрете мигрантам на работу в Якутии

Минтруд не нашел нарушений в запрете мигрантам на работу в Якутии

В ведомстве пояснили, что право регионов устанавливать запрет на трудовую деятельность иностранцев в некоторых сферах закреплено в федеральном законе. Всего в Якутии запретили иностранцам работать в 33 сферах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Решение властей Якутии ограничить работу иностранцев не противоречит федеральному закону: главы регионов имеют право устанавливать запрет на трудоустройство иностранцев в отдельных сферах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Запреты должны составляться с учетом региональных особенностей рынка труда, уточнили в ведомстве.

Так в ведомстве прокомментировали решение губернатора Якутии Айсена Николаева, который ранее 28 марта подписал указ о запрете иностранным гражданам вести трудовую деятельность сразу в 33 сферах. В частности, запрет касается производства продуктов и напитков, работы в городском и пригородном транспорте, такси, в сфере образования, здравоохранения.

Своим указом глава Якутии Айсен Николаев не нарушил законодательство России, считает руководитель практики частного права юридической компании «Амулекс» Елена Проскурова. Она также сослалась на федеральный закон и отметила, что речь идет о запрете на привлечение к работе тех иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патентов.​ По ее словам, трудящиеся из стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия) могут работать на территории России на основании трудового договора без оформления патента и иных разрешительных документов.