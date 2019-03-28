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Минтруд не нашел нарушений в запрете мигрантам на работу в Якутии
В ведомстве пояснили, что право регионов устанавливать запрет на трудовую деятельность иностранцев в некоторых сферах закреплено в федеральном законе. Всего в Якутии запретили иностранцам работать в 33 сферах
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Решение властей Якутии ограничить работу иностранцев не противоречит федеральному закону: главы регионов имеют право устанавливать запрет на трудоустройство иностранцев в отдельных сферах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Запреты должны составляться с учетом региональных особенностей рынка труда, уточнили в ведомстве.

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Так в ведомстве прокомментировали решение губернатора Якутии Айсена Николаева, который ранее 28 марта подписал указ о запрете иностранным гражданам вести трудовую деятельность сразу в 33 сферах. В частности, запрет касается производства продуктов и напитков, работы в городском и пригородном транспорте, такси, в сфере образования, здравоохранения.

Своим указом глава Якутии Айсен Николаев не нарушил законодательство России, считает руководитель практики частного права юридической компании «Амулекс» Елена Проскурова. Она также сослалась на федеральный закон и отметила, что речь идет о запрете на привлечение к работе тех иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патентов.​ По ее словам, трудящиеся из стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия) могут работать на территории России на основании трудового договора без оформления патента и иных разрешительных документов.

«Также на иностранных граждан, прибывших из стран ЕАЭС не устанавливают и не применяют ограничения в целях защиты национального рынка труда, кроме ограничений, которые установлены в самом договоре ЕАЭС. Но есть исключение: если граждане стран ЕАЭС претендуют на занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью, то они обязаны пройти установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании и могут быть допущены к деятельности», — пояснила она.

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То, что граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии могут работать в России без патента, подтвердил РБК и управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

«Они предоставляют такой же пакет документов, что и граждане России, то есть с гражданами ЕАЭС заключается трудовой договор или договор гражданско-правового характера на тех же условиях, что такие договоры заключаются, например, между работодателем из России и работником из России», — уточнил он.

Председатель общественной организации Узбекский национально-культурный центр «Узбекская диаспора» Абдулмубин Мамажанов в разговоре с РБК заявил, что решение якутских властей конкретное и означает оно то, что мигрантам «лучше отсюда уезжать». «Своих граждан обеспечивают работой, наверное», — заключил он.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина, Егор Губернаторов
Теги: Минтруд, Якутия, мигранты
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