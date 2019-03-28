Минтруд не нашел нарушений в запрете мигрантам на работу в Якутии

Решение властей Якутии ограничить работу иностранцев не противоречит федеральному закону: главы регионов имеют право устанавливать запрет на трудоустройство иностранцев в отдельных сферах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Запреты должны составляться с учетом региональных особенностей рынка труда, уточнили в ведомстве.
Так в ведомстве прокомментировали решение губернатора Якутии Айсена Николаева, который ранее 28 марта подписал указ о запрете иностранным гражданам вести трудовую деятельность сразу в 33 сферах. В частности, запрет касается производства продуктов и напитков, работы в городском и пригородном транспорте, такси, в сфере образования, здравоохранения.
Своим указом глава Якутии Айсен Николаев не нарушил законодательство России, считает руководитель практики частного права юридической компании «Амулекс» Елена Проскурова. Она также сослалась на федеральный закон и отметила, что речь идет о запрете на привлечение к работе тех иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патентов. По ее словам, трудящиеся из стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия) могут работать на территории России на основании трудового договора без оформления патента и иных разрешительных документов.