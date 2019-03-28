В Якутии опровергли связь запрета для мигрантов с митингами в регионе

В Якутии опровергли связь запрета для мигрантов с митингами в регионе

Запрет иностранцам в Якутии работать в 33 сферах не связан с митингами из-за изнасилования местной жительницы, заявила РБК пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова.

«[Указ] не связан [с инцидентом и митингами], это ежегодный указ главы региона. В рамках полномочий субъекта ежегодно выходит такой указ», — сказала Ефимова.

Ранее стало известно, что власти Якутии запретили иностранным гражданам работать в транспорте, на производстве продуктов и напитков, здравоохранении, образовании и ряде других сфер. В правительстве указали, что в регионе каждый год снижают объем квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья, а стоимость рабочего патента выше, чем в других субъектах.

17 марта в Якутии прошли массовые митинги после того, как одну из жительниц Якутска изнасиловали выходцы из Центральной Азии. Cледователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК (похищение человека). Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что причиной общественного резонанса стал тот факт, что это совершили мигранты, граждане Киргизии. На следующий день прошла встреча властей с жителями Якутска, в ходе которой Николаев пообещал бороться с нелегальной иммиграцией и незаконным предпринимательством.