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Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
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В Якутии опровергли связь запрета для мигрантов с митингами в регионе

Запрет иностранцам в Якутии работать в 33 сферах не связан с митингами из-за изнасилования местной жительницы, заявила РБК пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова.

«[Указ] не связан [с инцидентом и митингами], это ежегодный указ главы региона. В рамках полномочий субъекта ежегодно выходит такой указ», — сказала Ефимова.

Ранее стало известно, что власти Якутии запретили иностранным гражданам работать в транспорте, на производстве продуктов и напитков, здравоохранении, образовании и ряде других сфер. В правительстве указали, что в регионе каждый год снижают объем квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья, а стоимость рабочего патента выше, чем в других субъектах.

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Бишкек попросил посла России защитить киргизов после протестов в Якутии

17 марта в Якутии прошли массовые митинги после того, как одну из жительниц Якутска изнасиловали выходцы из Центральной Азии. Cледователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК (похищение человека). Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что причиной общественного резонанса стал тот факт, что это совершили мигранты, граждане Киргизии. На следующий день прошла встреча властей с жителями Якутска, в ходе которой Николаев пообещал бороться с нелегальной иммиграцией и незаконным предпринимательством.

Теги: Якутия, мигранты, митинги
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