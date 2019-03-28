Общество , 12:18
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Губернатор Якутии после протестов запретил принимать на работу мигрантов
По решению главы региона, иностранным гражданам теперь запрещено работать в 33 сферах, в том числе, в городском транспорте, в такси и на производстве продуктов
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Власти Якутии запретили иностранным гражданам вести трудовую деятельностью в регионе сразу в нескольких сферах. Об этом говорится на сайте правительства региона.
В документе указаны 33 вида экономической деятельности. В частности, иностранцам нельзя работать на производстве продуктов и напитков, в городском и пригородном транспорте, в такси и в области образования и здравоохранения. Также им запрещено работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования.
Ранее в Якутии прошли массовые митинги: местные жители вышли с протестами после того, как одну из жительниц Якутска изнасиловали выходцы из Центральной Азии.
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