МОК перераспределил медали Игр в Сочи из-за допинговых нарушений

Медали, которых по решению комиссии Освальда лишили российских бобслеистов, теперь получат их соперники, занявшие на Олимпиаде вторые и третьи места. Официальное уведомление об этом от МОК уже получили в США

Национальный олимпийский комитет США и американская Федерация бобслея и скелетона получили официальное уведомление от Международного олимпийского комитета (МОК), в котором сообщалось о решение перераспределить медали зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи в мужском бобслее. Об этом говорится в заявлении на сайте олимпийского комитета Соединенных Штатов.

Согласно постановлению МОК, американцы Стивен Холкомб (умер в 2017 году) и Стивен Лэнгтон в соревнованиях в бобслее в экипажах-двойках должны получить серебряные медали​, в то время как изначально заняли третье место. Аналогичные награды, по решению МОК, будут присуждены американцам в четверках (их, в частности, получат Холкомб, Лэнгтон, Кёртис Томашевич и Кристофер Фогт). Последние на Играх в Сочи также стали бронзовыми призерами.

Медали будут вручены спортсменам и семье Холкомба на специальной церемонии, подробности о ней будут объявлены позже, указали представители американского олимпийского комитета.

Речь идет о результатах, которые были частично аннулированы по решению дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Она признала россиян Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил. Их награды на Олимпиаде 2014 года тогда были отменены. На соревнованиях в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок.

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