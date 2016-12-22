Мосгорсуд разрешил Зубкову не возвращать золотые медали Олимпийских игр

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков может оставить себе золотые медали Олимпийских игр в Сочи, постановил Мосгорсуд. Ранее CAS аннулировал его результаты из-за подозрения в применении допинга

Александр Зубков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Мосгорсуд удовлетворил иск главы Федерации бобслея России Александра Зубкова к Спортивному арбитражному суду (CAS) и разрешил ему оставить себе золотые медали Олимпийских игр в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судью Ильнара Басырова.

Таким образом, Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS по Зубкову в России. Бывший спортсмен в иске настаивал, что решение Спортивного арбитража противоречит «публичному порядку России».

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты ряда российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, которых подозревали в нарушении антидопинговых правил. Незадолго до Зимней олимпиады в Пхёнчхане Спортивный арбитраж удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, их полностью реабилитировали. По жалобам еще 11 атлетов, в том числе Зубкова, CAS пересмотрел только пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх, решение об аннулировании достижений в Сочи было оставлено в силе.

На Олимпиаде в Сочи Зубков завоевал две золотые медали. До этого он стал серебряным призером в четверках Олимпиады 2006 года в Турине и обладателем бронзовой медали в двойках на Играх-2010 в Ванкувере.

При решении по Зубкову CAS руководствовался несколькими факторами. Его имя фигурировало в «списке «Дюшес» (это список спортсменов, которые, по утверждению бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, принимали специальный допинговый коктейль), на обеих его пробах, взятых во время игр, были обнаружены царапины, в одной из них был выявлен высокий уровень соли.

Александр Зубков говорил, что не принимал допинг в Сочи и готов к повторной перепроверке всех проб.