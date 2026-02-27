Гладков опубликовал кадры последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду
Кадры разрушений после массированного ракетного обстрела ВСУ Белгородской области опубликовал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«С утра проехал по объектам, которые ночью подверглись ракетному удару ВСУ. Посмотрел характер разрушений», — написал Гладков.
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу накануне вечером. По словам губернатора, в результате обстрела были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро 27 февраля без электричества оставались почти 60 тыс. жителей региона. Пострадавших в результате обстрела не было.
Гладков уточнил, что детские сады и школы переведены на резервные источники питания и будут продолжать работать. Тем не менее перевести все объекты региона на резервную генерацию невозможно, добавил он.
