Гладков опубликовал кадры последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду

Кадры разрушений после массированного ракетного обстрела ВСУ Белгородской области опубликовал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«С утра проехал по объектам, которые ночью подверглись ракетному удару ВСУ. Посмотрел характер разрушений», — написал Гладков.

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу накануне вечером. По словам губернатора, в результате обстрела были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро 27 февраля без электричества оставались почти 60 тыс. жителей региона. Пострадавших в результате обстрела не было.

Гладков уточнил, что детские сады и школы переведены на резервные источники питания и будут продолжать работать. Тем не менее перевести все объекты региона на резервную генерацию невозможно, добавил он.