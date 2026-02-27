В Белгороде без электричества остались около 30 тыс. человек

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Около 30 тыс. жителей Белгорода остаются без электроснабжения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что ситуация остается крайне тяжелой.

По данным Гладкова, котельные перешли на дополнительную резервную генерацию и тепло уже вернули 30 тыс. человек. «Еще час назад у нас было отключено от электроэнергии 60 тыс. человек, тепло потеряли 70 тыс. человек», — уточнил губернатор. Он уточнил, что такие цифры были до семи часов вечера по мск 27 февраля.

Утром 27 февраля после массированного ракетного удара по объектам энергетики в Белгородской области без электричества остались почти 60 тыс. человек, сообщил тогда Гладков. Детские сады и школы переведены на резервное питание и продолжат работу, однако полностью обеспечить регион альтернативными источниками невозможно.

Ранее под обстрел попали Белгород и Белгородский район, были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.