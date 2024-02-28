Концерт группы «Кино» в Дубае отменили по «досадным причинам»
Концерт группы «Кино», который должен был состояться 7 марта в Дубае на Coca-Cola Arena, отменен по «досадным причинам». Об этом РБК сообщили в пресс-службе арены.
«Концерт в Дубае отменен по решению организаторов. За возвратом средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов», — говорится в сообщении группы на странице во «ВКонтакте».
«Кино» — одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки был Виктор Цой, после его гибели в 1991 году группа распалась.
В 2019 году по инициативе сына музыканта, Александра, коллектив решил воссоединиться, чтобы снова начать исполнять вживую песни. Подготовка музыкантов к концертам заняла почти два года.
В ноябре 2022 анонсировала премьеру нового альбома, в который вошли все студийные записи за последние десять лет. Альбом «12_22», в который вошли старые хиты, перезаписанные песни, концертные версии «Кукушки» и «Следи за собой» (всего 17 песен), вышел спустя 31 год после предыдущего.
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