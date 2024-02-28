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Концерт группы «Кино» в Дубае отменили по «досадным причинам»

Концерт воссозданной группы «Кино» в Дубае отменили по «досадным причинам»
Концерт группы &laquo;Кино&raquo;
Концерт группы «Кино» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Концерт группы «Кино», который должен был состояться 7 марта в Дубае на Coca-Cola Arena, отменен по «досадным причинам». Об этом РБК сообщили в пресс-службе арены.

«Концерт в Дубае отменен по решению организаторов. За возвратом средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов», — говорится в сообщении группы на странице во «ВКонтакте».

«Кино» — одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки был Виктор Цой, после его гибели в 1991 году группа распалась.

В 2019 году по инициативе сына музыканта, Александра, коллектив решил воссоединиться, чтобы снова начать исполнять вживую песни. Подготовка музыкантов к концертам заняла почти два года.

В ноябре 2022 анонсировала премьеру нового альбома, в который вошли все студийные записи за последние десять лет. Альбом «12_22», в который вошли старые хиты, перезаписанные песни, концертные версии «Кукушки» и «Следи за собой» (всего 17 песен), вышел спустя 31 год после предыдущего.

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Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Кино Дубай отмена концертов
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