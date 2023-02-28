Власти предложили дополнительно проиндексировать соцпенсии в апреле

Минтруд вынес на общественное обсуждение проект об индексации соцпенсий на 3,3% в апреле в дополнение к прошедшей в июне прошлого года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Социальные пенсии в России в апреле могут проиндексировать на 3,3% в дополнение к индексации в июне прошлого года, сообщил Минтруд, передает «РИА Новости».

«Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум», — заявили в ведомстве.

Проект соответствующего постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов, документ находится на стадии общественного обсуждения.

В июне прошлого года на 10% были проиндексированы пенсии, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ).

В России существует несколько видов соцпенсий: по инвалидности; по случаю потери кормильца; детям, родители которых неизвестны; по старости (для мужчин — с 70 лет, для женщин — с 65-ти, для граждан малочисленных народов Севера — с 55 и 50 лет соответственно). Наибольший размер составляют пенсии для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов — чуть более 16,6 тыс. руб., меньше всего полагается инвалидам третьей группы — около 6 тыс. руб.